وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الطفل شاهين وسام سلوان، (8 أعوام) وجد مقتولا بطريقة بشعة داخل مسجد بناحية زمار شمال غربي الموصل، بعد أن خرج من منزله إلى البقالة ولم يعد.

وأوضحت أن القاتل قام بتحطيم رأس الطفل العراقي بحجر بعدما رصده أثناء خروجه من بيته في زمار، حيث كان متجها إلى أحد المحلات التجارية القريبة لجلب بعض الأغراض لعائلته.

وانتشر هاشتاغ "حق_شاهين" على تويتر بشكل كبير بعد انتشار خبر مقتل الطفل شاهين سلوان، فيما طالب العراقيون السلطات والقوات الأمنية بكافة أفرعها بالعمل على القبض على المجرمين الذين قتلوا الطفل شاهين والذي انتشرت صوره بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أعلنت قوات الأمن العراقية أنها باشرت في تحقيقات مكثفة من أجل إلقاء القبض على الجناة، وأكدت أن القبض عليهم هي فقط مسالة وقت.

يذكر أن والد شاهين يعمل في جهاز الشرطة العراقي، لكنه منفصل عن أمه منذ 8 أعوام، لذلك أكدت عائلته أنها تستبعد أن يكون قتل الطفل بسبب عمل والده ورجحت أن يكون سبب القتل جنائيا.