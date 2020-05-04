وقال "حساب تويتر الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل"، في تغريدة، إن "برج القاهرة من تصميم وبناء معماري يهودي".

وأضاف: "لا يوجد مواطن مصري أو زائر إلى مصر لا يعرف برج القاهرة، وهو أحد أهم معالم العاصمة المصرية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ هذا البرج هو المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة".

وما أن نشرت التغريدة حتى انهالت الانتقادات من الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، متسائلين فيها عن سبب ذكر ديانة الرجل، بما أنه معماري مصري صمم معلما مصريا.

وجاءت أبرز الردود من رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع" المصرية، خالد صلاح، قائلا: "إذاً شكرا لـجمال عبد الناصر (الرئيس المصري الأسبق) الذي لم يميز الناس على أساس الدين ويقول هذا مسلم وهذا يهودي. استمرار إسرائيل في تصنيف الناس دينيا وطائفيا هو الخطر الأكبر وأساس الجهل والدم في العالم".

وتابع: "هذا مهندس مصري تعلم في جامعة القاهرة ولم يتعرض للتمييز. التمييز وصل مع وصول الصهيونية إلى الشرق الأوسط".

من جانبه، قال مستخدم لتويتر يدعى "El Dudarino": "هذا إن دل فهو يدل على عنصريتكم، لأنكم نسبتوه بدينه وليس لوطنه أو عرقه. الشخص يميل لوطنه ومسكنه".

مستخدم آخر يدعى أحمد البوس، نشر تغريدة قال فيها: "يظل مصري بغض النظر عن ديانته، لِم تصرون على التمييز العنصري في ذات الوقت تنادون بالسلام؟!".

وقالت أيضا مستخدمة تدعى رانيا مجدي: "يعني مصري مش إسرائيلي، ومش كل يهودي إسرائيلي الجنسية".

أما مستخدم يدعى "ميزو"، فاكتفى بنشر تغريدة من كلمتين فقط، قال فيها: "يبقى مصري".

يذكر أن برج القاهرة بُني في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، بتكلفة وصلت إلى 6 ملايين جنيه، حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة على هيئة منحة لدعم البنية التحتية.

صمم البرج المهندس نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، التي تعد رمزا للحضارة المصرية. واستمرت عملية البناء بين عامي 1956 و1961، ويصل ارتفاعه إلى 187 مترا، ويضم 16 طابقا.