وأوضح الموقع أن إقامة المشارح داخل المساجد جاء بسبب وجود عدد كبير من الوفيات من جراء "كوفيد-19" في مدن بها نسبة مهمة من المسلمين، مثل لندن وبرمنغهام.

وتابع أن مساجد هذه المدن غمرت بـ"طلبات الدفن".

وتنظم أحد المساجد في برمنغهام حاليا نحو 25 جنازة أسبوعيا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو رقم يتحقق عادة في غضون سنة.

وباتت قاعات الصلاة، التي تكون مليئة بالمصلين خلال هذه الفترة من السنة، مملوءة بالتوابيت.

أما في مواقف السيارات التابعة لهذا المسجد، فتم تجهيزها بحاوية مبردة ذات مساحة كبيرة، قادرة على تخزين نحو 30 جثة.

وفي هذا الصدد، قال عبيد خان، متطوع في مسجد غرين لاين بمدينة برمنغهام "عادة ما نقيم 20 إلى 25 جنازة في السنة.. هذا العدد نحققه الآن في أسبوع".

وأضاف لـ"سكاي نيوز": "نقيم الآن خمس أو ست جنازات في اليوم.. بسبب عدد الوفيات الكبير، كان علينا إحضار توابيت وحاوية".

من جهته، ذكر سالم أحمد، رئيس خدمات الرعاية الاجتماعية "إنه لأمر محزن.. لم نتصور أبدا أن مسجدنا سيضطر إلى تقديم هذا النوع من الخدمات".

يشار إلى أن المملكة المتحدة سجلت نحو 186 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أكثر من 28 ألف حالة وفاة.