ويرصد الفيديو لحظة قيام مواطن فرنسي بدهس قطيع من الأغنام بجماعة المنصورية في ضواحي مدينة المحمدية، وسط ذهول واستغراب من كانوا في عين المكان.

ويمكن سماع الرجل في نهاية الفيديو يهدد الراعي بـ"أن يلقى نفس مصير أغنامه".

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن مصالح الدرك الملكي أوقفت المواطن الفرنسي فور انتشار شريط الفيديو.

وأوردت أن وكيل الملك بابن سليمان أمر بوضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه.

وذكر شهود عيان أن الأغنام كان يرعاها طفل صغير، إلا أن المواطن الفرنسي استشاط غضبا ودهسها، بداعي أنها دخلت أرضه.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل بتطبيق القانون في حق الفرنسي، وشددوا على ضرورة استرجاع حق الطفل وأسرته.

وتمثل الأغنام مصدر رزق أساسي للأسر القاطنة في المجال القروي بالمغرب.