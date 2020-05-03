وفي إطار هذه المبادرة التي أطلقتها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالشراكة مع " برج خليفة " البالغ ارتفاعه 828 مترا وهو الأعلى في العالم، تحول الصرح العمراني إلى "أطول صندوق تبرعات في العالم".

وتقوم المبادرة على توفير 10 ملايين وجبة طعام لأصحاب الدخل المتدني، في إطار حملة تحمل اسم "10 ملايين وجبة".

ففي مقابل كل 10 دراهم يتم التبرع بها (2.7 دولار)، سيضاء واحد من 1.2 مليون مصباح "ليد" في المبنى، ليمثل وجبة طعام.

والأحد، بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق النداء، أظهر عداد على الموقع الإلكتروني للمبادرة أنه تم التبرع بأكثر من 176 ألف وجبة.

وسبق أن حملت واجهة برج خليفة رسائل تضامن مع دول تعاني كوارث، مثل أستراليا عندما شهدت حرائق غابات واسعة النطاق، والصين وإيطاليا اللتين تكبدتا الكثير من الخسائر بسبب وباء "كوفيد 19".

كما تعرض واجهة البرج رسائل ضوئية ملهمة تحتفي بقيم السعادة والأخوة والتضامن الإنساني، بالتزامن مع المناسبات المختلفة التي تحتفل بها دبي والإمارات والعديد من دول العالم.