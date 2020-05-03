وقالت الإدارة إن الصلاة ستقام فقط بأئمة الجامع وعماله، ومن دون جمهور، على أن يتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على "فيسبوك" وقناته على "يوتيوب".

وطالبت إدارة الجامع الأزهر في بيان، المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وكان إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب، قرر إغلاق الجامع في أواخر مارس الماضي تماشيا مع إجراءات الحكومة المصرية، مؤكدا أن حفظ النفس البشرية هي من أبرز المقاصد.