المرتبة التي صنعتها شركة سويدية بمساعدة مصممين مختصين، بلغت تكلفتها 390 ألف دولار، وقد صممت خصيصا للمطرب الشهير، الذي يملك قصرا في تورونتو تزيد مساحته 4600 متر مربع.

وتلفت المرتبة الانتباه بلونها الأسود، علما أنها صنعت بالكامل يدويا، أما وزنها فيصل إلى نصف طن وهو ما يجعلها فريدة من نوعها، وفقما ذكر موقع "أوديتي سنترال" المختص بالأخبار الطريفة.

ومن بين العناصر الأخرى المثيرة للاهتمام في المرتبة باهظة الثمن، البروز النحاسية المذهبة، والزوايا المغطاة بالجلد المخمل، فضلا عن المواد المستخدمة في تصنيعها.

كما يزيد من قيمة المرتبة الكم الكبير من شعر الخيل المستخدم في صناعتها، إذ يعتبر العنصر الأساسي، فضلا عن احتوائها على عدد كبير من التضاريس بما يعزز الشعور بالطفو عند الاستلقاء عليها.

ويستغرق العمال والخبراء نحو 600 ساعة من العمل من أجل إنتاج مرتبة واحدة من هذا النوع، ويتم تصنيع 12 قطعة منها فقط كل عام، وهذا عامل آخر يجعل سعرها مرتفعا.