وأوردت مادونا البالغة 61 سنة، في بيان عبر الفيديو في حسابها على إنستغرام، وتحدثت عن آخر مستجداتها مع حالة الحجر الصحي.

وأضافت أن أجرت فحصا، خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أن لديها أجساما مضادة "ولذلك سأخرج غدا وسأقود السيارة لمسافة طويلة. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد 19".

ولم يُعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت أي أعراض من جراء إصابتها بفيروس كورونا، كما أنها لم تعرض دليلا أو فحصا يؤكد أنها طورت بالفعل تلك الأجسام المضادة.

وتجري عدد من الدول فحوص الأجسام المضادة لمعرفة الأشخاص الذين طوروا مناعة ضد الفيروس، لاسيما أن عددا كبيرا ممن تنتقل إليهم عدوى كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من فحوص الأجسام المضادة، موضحة أنه ليس ثمة دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا محصنون فعلا ضد إصابة ثانية.

وكانت مادونا قد أخضعت نفسها وأسرتها للحجر الصحي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وظلت تنشر مقاطع فيديو على إنستغرام حول يومياتها.