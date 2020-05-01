وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل محمد عادل إمام وهو يمسك بالسلاح ويستعد لإطلاق النار دون ان يسحب صمام الأمان، وأثارت جدلا واسعا.

وانتشرت مع الصورة تعليقات عديدة كاستحالة إطلاق السلاح للرصاص وهو في هذه الوضعية، في حين أشار آخرون أن السلاح يطلق رصاصات 9 ميلي، في حين أن الفوهة أصغر من ذلك القياس.

وردا على تلك التعليقات أوضح إمام في تغريدة على تويتر: "لكل اللي بيسألوا عن سقاطة الامان و نوع السلاح .. دي صورة من التدريبات على المشهد و مش موجودة في المسلسل .. انتوا كبرتوا الموضوع ليه".

أما مخرج العمل بيتر ميمي فنشر توضيحا عبر حسابه على تويتر ذكر فيه أن الصورة من البروفات وغير موجودة في الحلقة الخامسة، داعيا الجمهور لتحري الدقة.