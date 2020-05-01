وأوضح أن هذا الإحراء ضروري للتعامل مع الحالة بالشكل الصحيح وتقييمها، مشيرا إلى وجود فريق مدرب للتعامل مع حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا بمستشفيات الصدر والحميات.

وقال مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة المصرية إن الوزيرة هالة زايد وجّهت بتجهيز مستشفيات الصدر لاستقبال حالات الاشتباه في فيروس كورونا.

وبين أنه إذا كانت الحالة سلبية يتم التعامل مع المريض، سواء كان التهاب رئوي أو نزلة شعبية أو غيرها، أما إذا كانت إيجابية فيتم نقل المريض لأحد مستشفيات العزل فورا.

وقدمت وزارة الصحة نصائح للمواطنين للتغلب على الذعر من فيروس كورونا أثناء فترة التواجد بالمنزل، تضمنت الحصول على قسط جيد من النوم وممارسة التمارين الرياضية والتقارب الأسري وممارسة أنشطة مشتركة مع أفراد الأسرة وممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة لأنها تساعد على الهدوء النفسي.

كما ذكرت وزارة الصحة المصرية أن التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي له أثر إيجابي كبير في هذه الفترة الحرجة.