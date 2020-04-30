وفي وقت سابق هذا الشهر، بدأ توم مور مهمة لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية التي تساعد موظفي هيئة الصحة الوطنية في مواجهة أزمة وباء كورونا، من خلال السير حول حديقة منزله 100 مرة، ليحقق هدفا أوليا بجمع ألف جنيه إسترليني فقط، إلا أنه نجح في جمع الملايين.

وبينما يحتفل بعيده المئوي، تجاوز المبلغ الذي جمعه 30 مليون جنيه إسترليني (37.4 مليون دولار)، وهو رقم قياسي دخل موسوعة غينيس كأكبر قدر من الأموال التي جمعها فرد من خلال المشي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه احتفالا بعيد ميلاده، تم تعيين مور الكولونيل الفخري الأول لكلية مؤسسة الجيش، ويقع مقرها بالقرب من البلدة التي نشأ فيها، وذلك بعد موافقة الملكة إليزابيث على منحه هذه الرتبة.

كما منحته الوزارة من جديد ميدالية الدفاع في الحرب العالمية الثانية، التي كانت قد ضاعت منه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتلقى مور رسائل تهنئة من العائلة المالكة، من بينها بطاقة من الملكة.

وحلقت طائرة تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية فوق منزل "الكولونيل" في بيدفوردشير بوسط إنجلترا في وقت مبكر الخميس. ومن المقرر أن تحلق طائرات هليكوبتر حديثة تابعة لسلاح الجو الملكي فوق المنزل في وقت لاحق.

من جانبه، أعرب مور، الذي قال إنه لا يزال "الكابتن توم"، عن شعوره بالفخر بسبب الترقية وجميع الرسائل التي تلقاها.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ضاحكا: "إذا اختار الناس أن ينادونني يا كولونيل، فشكرا جزيلا لهم"، قبل أن يلوح المحارب القديم، الذي خدم في جنوب شرق آسيا خلال الحرب، للمقاتلة التي تعود للحرب العالمية الثانية أثناء تحليقها فوق منزله.

وسجل رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي عاد إلى العمل، الاثنين بعد تعافيه من فيروس كورونا، رسالة خاصة لمور.

وقال جونسون: "أعلم أنني أتحدث باسم البلد بأكمله عندما أقول إننا نتمنى لك عيد ميلاد سعيدا جدا. جهودك البطولية رفعت معنويات أمة بأكملها.. مور نقطة ضوء في حياتنا".