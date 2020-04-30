فقد ذكرت تقارير إعلامية أن رجلا من ولاية كولورادو ضحكت له الأقدار مرتين، وفي اليوم ذاته، بعدما فاز بجائزتين، الواحدة بقيمة مليون دولار أميركي.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وسائل إعلام أميركية أن الرجل الذي يدعى "جو بي" اشترى نفس الأرقام التي اعتاد شراءها طوال تلك الأعوام، ويوم الاثنين الماضي وجد أنه فاز بجائزتين، واحدة في الصباح، والأخرى عند المساء.

وقال جو إنه دأب على شراء نفس الأرقام "5-9-27-39-42" خلال مسيرته الطويلة مع لعبة الحظ، مضيفا أنه شعر بالصدمة عندما علم أنه فاز مرتين، وفي يوم واحد، وبنفس تلك الأرقام.

وأوضح أنه اشترى بطاقات تحمل نفس الأرقام من متاجر عدة، مشيرا إلى أنه حصل على الشيكات الخاصة به عبر منفذ خاص لخدمة بيع السائقين "drive-thru"، بعيدا عن الزحام، لكي يتجنب أي مشكلات في وقت يعاني فيه الكثير من الناس شظف العيش بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

وعن خططه المستقبلية بعد أن أصبح مليونيرا، أجاب جو ضاحكا: "سأترك الأمر لزوجتي.. هي الزعيم في المنزل".