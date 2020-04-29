وقالت بيكا براون، البالغة من العمر 35 عاما و تعمل في مجال الفن التشكيلي، إن على الجميع الاستعداد بشكل جيد، وأنها ليست مسؤولة على مساعدة أحد، وفقا لصحيفة "صن".

وأقدمت براون على شراء 500 كمامة، عندما بدأ فيروس كورونا بالانتشار، وذلك بسبب "خوفها على عمتها المريضة"، حسب ما تزعم.

وصدمت براون أصدقائها برفضها إعطاءهم أي كمامة من مخزونها الكبير، وأشارت إلى أن عليهم الاستعداد بشكل أفضل.

كما رفضت براون مساعدة الطواقم الطبية في المستشفيات، والتي تعاني من نقصا حادا بالكمامات، حيث قالت: "ليس من واجبي أن أؤمن العاملين بالمستشفيات بالمعدات اللازمة. هذه مهمة الحكومة".

ووصف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي براون بالأنانية، خاصة عندما كشفت أنها تنوي استخدام عددا من الكمامات لأعمالها الفنية، وليس للاستخدام الطبي.

وقالت براون أنها تنوي أن تجري معرضا فنيا حول فيروس كورونا، وستستخدم فيه عددا من الكمامات الملونة.

وقالت الصحيفة إن براون أنفقت قرابة 4 آلاف دولار على أنواع مختلفة من الكمامات، بالإضافة للمعقمات.