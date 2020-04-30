وكتب المشرفون على الحوض، في مدينة قويتشو شرقي الصين، أسماء العائلات الصينية الأكثر شيوعا، على الأسماك، بألوان زاهية، لا سيما اللون الأحمر، وفق ما أظهر فيديو تداوله كثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت أسماء عائلات من بينها "وو" و"هوو" و"هاو"، على عشرات الأسماك الحية وهي تسبح داخل الحوض الكبير، الأمر الذي جعل الأسماك أكثر جاذبية، من وجهة نظر بعض الزاور.

وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع فيديو لحوض السمك على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثارت ردود فعل عديدة، من بينها مؤيدة للفكرة وأخرى رافضة لها.

وتساءل أحد المنتقدين: "كيف يمكنك التأكد من أن هذا غير ضار للأسماك؟". وعلق آخر قائلاً: "هذه وسيلة رخيصة لكسب المال من الزوار".

وحاول المشرفون على الحوض التقليل من شأن الانتقادات بالقول إنهم "استخدموا ألوان الطعام الصالح للأكل للسمك في الكتابة عليها لتجنب إيذاء الأسماك".

وتظهر في الصور المتداولة لافتة فوق الحوض كتب عليها "هل يمكنك معرفة مكان لقبك على الأسماك؟".