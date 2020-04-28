وحقق مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، نجاحا ساحقا منذ عرضه، كونه يتناول مرحلة حساسة في تاريخ مصر، ويظهر التناقض الكبير في حياة كل من أحمد منسي، والإرهابي هشام عشماوي، كونهما كانا زميلين في الجيش المصري، لكن أثر كل منهما بشكل مختلف تماما على الأمن القومي.

وكان منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وتوفي في السابع من يوليو عام 2017، في هجوم إرهابي في شمال سيناء.

وما أن عرضت أولى حلقات "الاختيار"، حتى انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي لتشيد بالعمل، وببطله الحقيقي منسي.

كما تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت بطولات منسي في سيناء، وصولا إلى تسجيل صوتي أخير سجله قبل وفاته، وهو في قلب المعركة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله، عملية تفتيش أجراها المنسي على سيارة، قيل إنها أول عملية تفتيش يجريها في سيناء.

كما نُشر مقطع فيديو آخر، يظهر منسي وهو يشرف على تدريب لعناصر في الصاعقة، مرددا خلاله عبارات محفزة داعمة للجيش المصري، ودوره المهم في الحفاظ على أرض مصر.

ولعل أكثر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عرض المسلسل، هو التسجيل الصوتي الأخير الذي سجله منسي من قلب المعركة، يؤكد فيها أن إرهابيين حاصروه هو وجنود آخرين، مشددا على أنه لن يستسلم ولن يترك الأرض لهم، وذلك قبل وفاته مباشرة.

أما على الصعيد الإنساني، فقام الكثيرون بنشر صور توثق حياة منسي منذ طفولته حتى دخوله في الجيش المصري، لكن أبرزها كان مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الراحل مع طفلته وهو يداعبها ويطلب منها تقبيله.

وعلى موقع تويتر، انهالت التعليقات الداعمة لمنسي ولجهود الجيش المصري، إذ أشاد مستخدم يدعى أحمد جبالي، ببطولات المنسي، قائلا إنه "صُنف ضمن أقوى 100 قائد صاعقة في العالم"، وأحبط 125 عملية إرهابية في سيناء.

وأشار أيضا إلى أحد مهام منسي، التي كان مكلفا فيها بضبط 7 إرهابيين، وأصيب خلالها برصاصة في ذراعه بعد أن تمكن من تصفية 5 منهم.

من جانبه، نشر مستخدم آخر يدعى أحمد محمد، صورة لمنسي مع إرهابي مطلوب عرف باسم "أبو عمر"، وعلّق عليها بالقول: "صورة المنسي الحقيقي وأبو عمر، وهو جايبه حي".

أما مستخدم يدعى أحمد عابد، فنشر صورة لأصغر أبناء منسي، وهو يشاهد حلقة من مسلسل "الاختيار"، وكتب: "أحلى صورة شفتها النهاردة.. زين أحمد صابر المنسي الابن الأصغر للشهيد البطل المنسي، بيتفرج على أبوه البطل، اللي بقى أسطورة بتتحكي في روايات ومسلسلات".

كما نشرت المستخدمة غادة ثروت، صورة لمنسي وهو بالزي العسكري، وعلقت عليها قائلة: "الحكاية مش في البدلة. الحكاية في اللي بتعمله وأنت لابس البدلة".

ومع استمرار عرض المسلسل، تتوالى الأحداث التي توثق جهود الجيش المصري في القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء، بالإضافة إلى بطولات العقيد أركان حرب الراحل أحمد منسي.