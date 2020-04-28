وأصدرت السلطات يوم الجمعة، قانونا يعاقب الأشخاص الذين يمارسون الصيد، ويتناولون الحيوانات البرية، التي كانت من الأسباب التي ساهمت بانتشار كورونا.

وكانت مدن أخرى في الصين قد أقرت هذا الشهر، قانونا يحظر تناول الكلاب والقطط، وفقا لموقع "ديلي ميل".

وسيتم تطبيق القانون الجديد الذي يحظر تجارة وتناول الحيوانات البرية، في الأول من يونيو المقبل.

وبموجب اللوائح الجديدة ، سيتم تضمين "حيوانات الحياة البرية ذات القيمة البيئية والعلمية والاجتماعية الهامة" ، وفقا لإشعار حكومي. كما تمت إضافة 17 نوعا من الحيوانات المائية إلى القائمة.

وسيتم حظر استهلاك الحيوانات البرية المدرجة في جميع أنحاء مدينة بكين، كما يُحظر الصيد والتجارة في هذه الحيوانات البرية ونقلها بغرض تناولها.

وسيواجه مخالفي القانون غرامات تصل إلى 20 ضعفا لقيمة الحيوانات البرية أو منتجاتها الثانوية.

كما حددت اللوائح أن مقدمي خدمات الطعام الذين يخالفون القانون سيواجهون عقوبة أشد.

وسيقيد القانون تربية الحيوانات البرية بحظر المربين الخاصين، ولا يمكن للمؤسسات والشركات تربية الحيوانات البرية إلا للأغراض العلمية والطبية والعرضية.