وتتم أعمال الترميم بأيدي فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير ميدان التحرير، الذي بدأته وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة.

ويأتي ذلك، وفق ما أورد حساب مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، في إطار خطة الحكومة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

ورافق الوزير خلال الجولة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري.