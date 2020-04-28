وحسبما يظهر في مقطع فيديو التقط من داخل فصل، بمدرسة ابتدائية في مدينة هانغزو التابعة لمقاطعة زيجيانغ شرقي الصين، فقد أجبر الطلاب على ارتداء قبعات مزودة بشرائط جانبية، لتنبيههم بضرورة التباعد عن بعضهم البعض.

ويصل طول الزوائد إلى نحو متر، وفقا لصحيفة "زيانغ ديلي" المحلية، التي كشفت صورها التزام الطلبة بهذه القبعات، فضلا عن ارتدائهم الكمامات الطبية.

واقترحت فكرة "قبعات التباعد" مدرسة يانغزينغ الابتدائية التي بدأت استقبال طلاب المراحل الأصغر في 26 أبريل الماضي، ويبدو أن فكرتها لاقت إعجابا واسعا في أنحاء الصين.

وسمحت السلطات الصينية بإعادة فتح بعض المدارس، بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق على خلفية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان وسط البلاد.

ورغم أن الصين كانت مصدر الفيروس حسبما يعتقد منذ بداية الأزمة، فإنها قطعت شوطا كبيرا على طريق التعافي من الوباء، حسبما تكشف الأرقام اليومية الرسمية للمصابين.