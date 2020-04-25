وتأتي هذه الإرشادات في وقت أظهرت الأرقام اليوم وفاة 378 شخصا بفيروس كورونا بإسبانيا، ارتفاعا من 367 أمس.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في البلاد إلى 22902 اليوم السبت.

كما قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 223 ألفا و759، من 219 ألفا و764 في اليوم السابق.

ومع ذلك، ترى إسبانيا أدلة كافية على أن الفيروس تحت السيطرة لبدء تخفيف القيود.

وبدأ الأطفال تجربة ارتداء الكمامات استعدادا لاستنشاق الهواء النقي للمرة الأولى منذ إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز حالة الطوارئ في 14 مارس.

وقالت الحكومة إنها ستسمح بخروج الأطفال دون سن 14 عاما اعتبارا من يوم الأحد، بما يصل إلى ساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف يوميا بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء مع البقاء على بعد كيلومتر واحد من منازلهم.

ويمكن للبالغين مرافقة ما يصل إلى ثلاثة أطفال لكن لن يسمح للأطفال باستخدام الملاعب المخصصة لهم وسيكون عليهم الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي بأن يبقوا على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.

ولم تذكر الحكومة بعد موعد تخفيف إجراءات العزل للأطفال الأكبر سنا.