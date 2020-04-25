وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بيرس، البالغ من العمر 55 عاما، انتقد في مقال كتبه ما صرح به ترامب بشأن إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة "كوفيد-19".

وتحدث الرئيس، الخميس، عن فرضية "حقن" الجسم بمواد معقمة لمحاربة كورونا، كما اقترح "الأشعة فوق البنفسجية" أو "ضوء قوي جدا" يمكن توجيهه إلى "داخل الجسم" لمكافحة المرض.

وفي أعقاب ذلك، اتهم عدد من الأخصائيين ترامب بـ"عدم المسؤولية، لطرحه هذا الاقتراح الخطير"، فيما دعاه البعض إلى "التوقف عن التنظير".

وبدأ الصحفي المخضرم بيرس عموده، المنشور على موقع "ديلي ميل"، بدعوة ترامب إلى "إغلاق فمه"، منتقدا الرئيس الأميركي لاستغلاله منصبه في بث "نظرياته المجنونة حول كيفية التغلب على الفيروس".

وأضاف "حوّل زعيم العالم الحر جلسة الإحاطة اليومية حول كورونا إلى حصة للترويح الذاتي ومهاجمة المعارضين ومحاولة الدفاع عن أخطائه التي قام بها منذ ظهور كورونا".

وأعلن بيرس اليوم أن "ترامب ألغى متابعته على تويتر، بعد ساعات قليلة من نشر المقال".

وقالت الصحيفة البريطانية إنه على الرغم من أن بيرس وترامب كانا على علاقة "صداقة" جيدة، كما أنه حاوره في يونيو الماضي، إلا أن الصحفي لم يتردد في انتقاد الرئيس حين استدعى الأمر ذلك.