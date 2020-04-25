وفي التفاصيل، باتت السيدة مارغريت أدينوجا أكبر أم في نيجيريا وأفريقيا بعد ما تمكنت من إنجاب توأمين وهي في عمر 68 عامًا.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن مارغريت وزوجها نواه البالغ من العمر 77 عاما قد رزقا طفلين بعد زواج مستمر منذ نحو 50 عاما، وبعد 3 محاولات فاشلة للإنجاب بواسطة تكنولوجيا أطفال الأنابيب.

وقال نواه إنه لم يفقد الأمل يوما هو وزوجته في أن تقر أعينهما برؤية طفل لهما، وأن هذا اليقين كان راسخا لديهما منذ ارتبطا في العام 1974.

ووفقا لتقارير محلية، فإن الزوجين كان قد أنفقا جمعيع مدخراتهما وهم ينتقلان ين غرب أفريقيا وبريطانيا ودول أخرى من أجل تحقيق رغبتهما في الإنجاب.

وبعد 46 عامًا من المحاولة وأربع جولات من عمليات التلقيح الصناعي، تمكنا من رؤية طفليهما التوأم في الأسبوع الماضي.

وقال نوح لشبكة CNN: "أنا حالم، وكنت مقتنعاً أن حلمنا هذا سيتحقق".

وكشف الطيبيب أديمي أوكونوو ، الذي قاد عملية إنجاب الأطفال في مستشفى لاغوس التعليمي، عن وجود فريق متخصص في المستشفى كان يرصد مراحل وتطورات الحمل بسبب عمر الأم.

وأوضح أن مارغريت "بصفتها امرأة مسنة وأم لأول مرة، فإن الحمل عالي الخطورة لاسيما وأنها كانت ستنجب توأما لكننا تمكنا من متابعتها طبيا وصحيا بشكل جيد خلال فترة الحمل".