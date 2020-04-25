ووقع الهجوم، الذي خلف خمسة حراس آخرين في حالة حرجة، قرب مقر المتنزه الواقع في رومانغابو، بإقليم روتسورو، وفق جويل وينغامولاي، الناطق باسم المعهد الكونغولي للحفاظ على الطبيعة.

وذكر وينغامولاي للأسوشيتد برس أن سائقا وأربعة مدنيين آخرين لقوا حتفهم أيضا في الحادث.

وأوضح أن "التحقيقات تجري للعثور على الجناة الذين هاجموا قافلتنا. بدأنا في الاتصال بعائلات ضحايا هذا الكمين لإبلاغهم".

وأدان دانييل مانيراغوا، نائب مدير إقليم روتسورو، الهجوم، وأشار بأصابع الاتهام إلى متمردي جماعة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".

المتمردون الذين ينشطون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاما هم من بين عدة جماعات مسلحة تتنافس على السيطرة على الموارد الطبيعية الواسعة للإقليم.

وقال "أعتقد أن هؤلاء المتمردين لم ينصبوا كمينا فقط للحراس، بل هاجموا مدنيين أيضا على الطريق المؤدي إلى رومانغابو".

وأضاف "ندعو الحكومة المركزية إلى تعزيز تواجد الجيش في المنطقة للقضاء على هذه الجماعات التي تمتلئ بها المنطقة".