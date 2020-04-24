وقال موقع "ليفربول إيكو"، إن زوجة مدرب نادي ليفربول، منحت قسائم غذائية بقيمة ألف جنيه أسترليني، أو ما يعادل 1300 دولار، للعاملين في سوبرماركت محلي تتسوق هي منه.

وقالت الصحيفة إن الألمانية أولا ساندروك، زوجة كلوب، أرادت التعبير عن امتنانها للعاملين في سوبرماركت "ويتروس" في ليفربول، وقررت منحهم قسائم غذائية بقيمة إجمالية ألف جنيه أسترليني بشكل عفوي.

وقامت ساندروك بمنح قسيمة غذائية بقيمة 50 جنيه أسترليني لكل عامل بنفسها، خلال تسوقها قبل أيام.

ولم تخبر ساندروك أحدا بلفتتها الجميلة، ولكن إدارة سوبرماركت "ويتروس" قررت كشف اللفتة الإنسانية للإعلام.

وقال أحد العاملين في "ويتروس": "أولا لم تشأ أن تحدث ضجة، أو الحصول على أي ثناء أو تقدير، ولكنها أرادت فقط أن تكافئ العاملين في المحلات خلال أزمة كورونا".

ويقطن كلوب وزوجته في قرية سيفتون الصغيرة، التي يقطنها أقل من ألف شخص، والتي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مقر نادي ليفربول الإنجليزي.