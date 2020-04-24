وقالت تايلور سويفت لمتابعيها على موقع إنستغرام وعددهم 131 مليون متابع "أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة ألبوما لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء".

وأضافت المغنية أن الألبوم الذي يحمل عنوان "لايف فروم كليرتشانل ستريبد 2008" هو مجموعة من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 عاما.

ووصفت إصدار شركة بيغ ماشين لأبل غروب أغانيها القديمة بأنه "حالة جشع سافر أخرى وسط تفشي فيروس كورونا".

وامتنعت شركة بيغ ماشين عن التعقيب، وفق ما أوردت "رويترز"، الخميس.

وسجلت سويفت أول 6 ألبومات لها مع شركة بيغ ماشين، قبل أن تتركها وتنضم لشركة يونيفرسال ميوزك غروب.

وتملك بيغ ماشين التسجيلات الأصلية لأغانيها القديمة وبموجب قاعدة شائعة في القطاع تملك حق إصدار المواد التي سجلتها المغنية عندما كانت تعمل مع الشركة.

وتفجر الخلاف بين سويفت وبيغ ماشين وكبار مديريها التنفيذيين بشأن استغلال أغانيها القديمة منذ أكثر من عام.

وتصاعد الخلاف في نوفمبر الماضي عندما قال المسؤول عن الموسيقى بالشركة، سكوتر براون، إن أسرته تلقت تهديدات بالقتل بسبب تصريحات سويفت، وطالب بالتهدئة.