وأعلنت اليابان حالة طوارئ بسبب الوباء. وقد طلب من المقيمين في بعض المناطق التسوق بشكل أقل تواترا وإرسال فرد واحد فقط من العائلة للحصول على المؤن للحد قدر الإمكان من التسبب بازدحام.

وقال رئيس البلدية، ايشيرو ماتسوي، للصحفيين، الخميس، إنه يجب تكليف الرجال القيام بتسوق البقالة لأن النساء "يستغرقن وقتا طويلا في جولاتهن ويرددن كثيرا" قبل اتخاذ قرار شراء هذا المنتج أو ذاك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 56 عاما "يمكن للرجال أن يجمعوا الأشياء التي طلب منهم شراؤها ويعودوا إلى المنزل، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن يذهبوا للتسوق وتجنب الاتصال البشري".

وعندما اعترض أحد الصحفيين على تصريحاته، اعترف ماتسوي بأن ملاحظاته قد ينظر إليها على أنها متخلفة، إلا أنها "تنطبق على عائلته".

لكنه واجه انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمه أحد مستخدمي تويتر بأنه "لا يحترم النساء والرجال على حد سواء".

وقال آخر إن ملاحظاته "مليئة بالتحيز ضد النساء"، معتبرا أن "هناك رجالا غير حاسمين ونساء حازمات".

وغرّد مستخدم ثالث "هل يعتقد أن المتسوقين يرغبون في تضييع الوقت؟ إنهم يفكرون في القوائم والأسعار".

لكن كان هناك بعض الدعم لرئيس البلدية.

وكتب أحد المستخدمين "هذا صحيح. النساء المسنات على وجه الخصوص يدردشن مع بعضهن البعض ولا يعرن اهتماما للتسوق".

ورغم عدد النساء المرتفع اللواتي حصلن على شهادات في التعليم العالي، فقد احتلت اليابان المرتبة 121 من بين 153 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2020، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف التمثيل السياسي.