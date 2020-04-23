ومنذ أسابيع تشغل فتاة جامعية تدعى حنين حسام المصريين، بعد بثها الكثير من الفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، إلا أن فيديو واحد من بين هذه الفيديوهات أثار مؤخرا جدلا في الشارع المصري، فطالب البعض باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وذكرت النيابة المصرية أنها ستعلن لاحقا في بيان لها تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى حنين حسام.

وأضافت أنها واجهت الفتاة الجامعية بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة المصرية القبض على الطالبة الجامعية بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، بعد بثها لفيديو عبر تطبيق "تيك توك" دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.

وحققت نيابة شمال القاهرة، الثلاثاء، مع حنين حسام، وهي طالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة.

وفي بيان رسمي، ذكرت جامعة القاهرة أنها أحالت الفتاة إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معها "لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وقال رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، إن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي.

وأضاف الخشت أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول دعوة الطالبة، عبر تطبيقي "إنستغرام" و"تيك توك"، الفتيات إلى فتح الكاميرات و"تسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية".