وأعاد أحد مستشفيات كاليفورنيا الجنوبية الممرضات العشر الموقوفات عن عملهن، وقام بتزويد الممرضات اللواتي يعملن مع المرضى المصابين بـفيروس كورونا الجديد، بكمامات من نوع "إن 95".

وكانت الأسوشيتد برس ذكرت في خبر لها الأسبوع الماضي أن الممرضات في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي، في سانتا مونيكا، منحن إجازة إدارية إجبارية، بعد أن أبلغن مدراءهن أنهن لن يدخلن غرف مرضى كوفيد-19 بدون كمامات واقية.

ولم تستجب وقتها إدارة المستشفى لطلب الممرضات، وتم إبلاغهن بأن الكمامات الطبية ليست ضرورية، حسبما ذكر موقع مجلة "التايم" الأميركية.

ونشرت الممرضات صورة لهن وهن يرفعن قبضاتهن تضامنا بعد إصرارهن على رفض العمل في جناح مرضى الفيروس الخطير دون الكمامات لحماية أنفسهن من الإصابة بالعدوى.

من جانبه ذكر مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في بيان، الأسبوع الماضي، إنه أقام نظاما للتطهير وإعادة معالجة الكمامات، التي ازداد الطلب عليها كثيرا مع تفشي فيروس كورونا حول العالم.

يشار إلى أن كمامات "إن 95" والتي منحت للممرضات تقوم بتصفية 95 في المئة من جميع الجسيمات المحمولة في الهواء، بما في ذلك الجزيئات الصغيرة جدا والتي لا يمكن حجبها بواسطة الكمامات العادية.