ويأتي انطلاق القناة كمنصة ترفيهية في ظل الإجراءات السعودية الصارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد فرض المزيد من القيود على المواطنين والمقيمين لمواجهة الوباء.

واستقبل السعوديون إطلاق القناة بترحيب بالغ بعد أن أعادت إليهم ذكريات عقود طويلة لم يعرفوا فيها محطات فضائية غيرها، ولا كان فيها عصر الإنترنت قد بدأ بعد حينها، حيث عاشت أجيال كاملة في عقد السبعينات والثمانينات وإلى ظهور الفضائيات تلك الفترة التي اتسمت بالبساطة والجمال على حد تعبيرهم.

وانطلقت القناة بكامل برامج تلك الفترة التي ارتبط بها ذلك الجيل لتبث البرامج والمسلسلات والمسابقات نفسها التي تربت ونشأت أجيال يطلق عليها "جيل الطيبين" من باب التندر لما اتسمت به تلك المرحلة من بساطة وجماليات يستذكرها كل سعودي كما في كثير من تدوينات تويتر.

ومع إطلالة شهر رمضان يستعد ملايين السعوديين للالتفاف حول القناة لمشاهدة البرامج الرمضانية التي تعودوا عليها في ذلك الوقت عند ساعات الإفطار، وأشهرها برنامج "على مائدة الإفطار" للشيخ الراحل علي طنطاوي الذي ارتبط به الجمهور السعودي بشكل كبير في تلك السنوات.

وقالت القناة على حسابها الموثق على تويتر، "حبايبنا #قناة_ذكريات تعيد لكم كل شيء مثل قبل.. أول يجي المطر ويخرب الإريل (الهوائي) وتنقطع القناة.. صارت الحين نفس الحركة مع الأمطار وتأثر فيها بث تويتر ".

وأضافت "مجهزين لكم 30 حلقة لأجمل ماجاء في طاش ما طاش.. وعندنا لكم العولمة، وخلك معي، وعائلة أبو رويشد وبرنامج المقالب معقول مو معقول وغيرها كثير".