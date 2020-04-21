وذكرت البلدية، في بيان، أن "المجلس البلدي اتخذ هذا القرار بالإجماع (...) نظرا إلى أن مكافحة كوفيد -19 باتت أولوية عالمية، وفي ظل عدم وجود أي خيار آخر ممكن لاحتفالات دولية بهذا الحجم".

وتستقطب احتفالات سان فرمين سنويا مئات آلاف السياح من العالم أجمع.

وبين السادس من يوليو والـ14 منه، تعيش المدينة عادة على وقع سباقات ثيران هائجة تتسم بالخطورة، في ظل محاولة مئات الأشخاص بزيّ أبيض وأحمر الاقتراب إلى أدنى مسافة ممكنة من هذه الحيوانات في الشوارع المرصوفة بالحصى في المدينة الواقعة في شمال إسبانيا.

وعادة ما يسقط في هذه الاحتفالات التقليدية عدد كبير من الجرحى وأحيانا القتلى بسبب حالات نطح.

ودفع الوباء العالمي الحالي بسلطات العالم أجمع إلى إلغاء عدد كبير من الأنشطة الفنية والثقافية الكبرى خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.