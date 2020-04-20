وتقاضي ميغان، دوقة ساسكس، شركة أسوشيتد نيوز بيبرز التي تصدر صحيفة ميل أون صنداي الشعبية بتهمة انتهاك خصوصيتها بعدما نشرت رسالة أرسلتها إلى والدها توماس ماركل وتناولت فيها الخلاف بينهما بسبب أحداث وقعت عشية الزفاف.

وفي الوثيقة التي أرسلت إلى المحكمة العليا قبل جلسة مقررة يوم الجمعة، قال محامو ميغان إن الصحف الشعبية ضايقت وأهانت والدها وأسهمت في حدوث خلاف بينهما وإن صحيفة ميل حرفت فيما نقلته عن الرسالة التي أرسلتها إليه.

ويأتي الإجراء القانوني بعد أن أعلنت ميغان وزوجها الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا مقاطعة أربع من الصحف الشعبية الرئيسية في بريطانيا بسبب تغطية أخبارهما بطريقة مضللة وهجومية.

وقال الأمير هاري في إحدى رسائله النصية لوالد ميغان قبل حفل الزفاف "توم، أنا هاري مرة أخرى! حقا بحاجة للتحدث إليك. لست بحاجة للاعتذار، نحن نفهم الظروف لكن ’كشف الأمر (الخلاف) علانية’ سيجعل الموقف أسوأ".

وأضاف "لذا يرجى الاتصال بي حتى أتمكن من شرح ذلك. أنا وميغان لسنا غاضبين، نحتاج فقط للتحدث إليك. شكرا. عذرا، أي حديث مع الصحافة ستكون له نتائج عكسية، ثق بي يا توم. نحن فقط من يمكنهم مساعدتك، كما كنا نحاول من اليوم الأول".