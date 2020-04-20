ويظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته سيدة تدعى ميكايلا سلير، بطريقان وهما يقفان على جانب الطريق بمدينة كيب تاون، في انتظار "صديقهما" للوصول، قادما من شارع خلفي.

وما أن وصل البطريق، حتى انطلق ثلاثتهم وعبروا الشارع معا، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت سلير لوكالة "ستوري فل"، أن سكان المنطقة المحيطة بـمحمية شاطئ بولدرز، حيث تعيش طيور البطريق، اعتادوا على رؤيتها تتحرك في الشوارع، لكنها كانت عادة ما تتسبب بعرقلة حركة المرور، إلا أن الوضع الآن اختلف في ظل حظر التجول المفروض لمواجهة تفشي كورونا.

وكانت السلطات في جنوب إفريقيا قد فرضت حظر تجول بالبلاد، في الفترة الممتدة ما بين 26 مارس و16 أبريل، لكنها عادت في التاسع من أبريل، لتعلن عن تمديد حظر التجول لأسبوعين إضافيين.