وقالت وسائل الإعلام البريطانية، ومن بينها الغارديان وفاينانشال تايمز وأي.تي.في نيوز، إن دوق ودوقة ساكس، اللذين تخليا عن دورهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية في نهاية الشهر الماضي، بعثا برسالة مساء الأحد إلى صحف "صن" و"ديلي ميل" و"ديلي إكسبريس" و"ديلي ميرور" أوضحا فيها بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنهما قولهما إن "هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد. ولا تتعلق بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة (..) لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي فعلا بشأن دوق ودوقة ساكس سواء كان جيدا أو سيئا. ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة".

وقالت فاينانشال تايمز في تقريرها إنه بموجب السياسة الجديدة سيتم منع حصول تلك الصحف على تحديثات وصور من هاري وميغان، وربما يتم منعها من حضور فعالياتهما الإعلامية.