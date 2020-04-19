فمن متجرها الواقع في المركز الحدودي الفرنسي القديم في بلدة كارلينغ في موزيل، أمام الخبازة ميريام جانسم بوالي عشرات الأمتار لاجتيازها كل صباح، باستثناء يوم الاثنين، لتسليم منتجات طلبها عبر الهاتف زبائن على الجانب الآخر من نهر الراين، منعوا من عبور الحدود.

فبعد فرض إجراءات حظر السفر بين البلدين في ظل انتشار مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لم يعد الزبائن في الجانب الألماني "يجرؤون على المجيء" وفق ما أوضحت جانسم بوالي التي تضع مريولا أبيض وتحمي وجهها بقناع.

ومن بين أكثر زبائنها ولاء، هارتموت فاي (52 عاما) وهو من سكان قرية لاوترباخ ويشتري المعجنات من فرنسا منذ "عقود".

وقد ظهر غاي مؤخرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيما كان "يصطاد" خبز الباغيت و الكرواسان من الخبازة الفرنسية... باستخدام قصبة صيد.

وراودته الفكرة لتكون بمثابة تأكيد على "الصداقة الفرنسية الألمانية" كما قال مبتسما.

وأضاف: "إنها مسألة تقاليد. نحن نشتري خبزنا من فرنسا منذ عقود".