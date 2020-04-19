وأتاحت وزارة السياحة والآثار المصرية لرواد الإنترنت، خوض جولات افتراضية من داخل المقابر الفرعونية الرائعة، وذلك باستخدام تقنية الأبعاد الثلاثة.

ونشرت الوزارة رحلتين افتراضيتين داخل مقبرة واح تي الرائعة في سقارة، وأخرى لمقبرة الملك رمسيس السادس.

وقالت الوزارة إن مقبرة واح تي هي "واحدة من أهم الاكتشافات التي قامت بها الوزارة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لما تحمله من ألوان وكنوز، ولكن أيضا لكونها تذكرنا باهتمام المصري القديم بالوقاية من الأمراض واستخدام كل أدوات التطهير والتعقيم المتاحة، كالمياه والزيوت والعطور.".

وأضافت: "وفي ظل الاجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نستغل احتفالية يوم التراث العالمي، كي نذكر أنفسنا أننا بحاجة إلى التعلم من أجدادنا فيما يتعلق بالوقاية والالتزام بالتطهير والنظافة الشخصية، إلى جانب اتباع تعليمات الحكومات والجهات الصحية، حتى نتمكن من التغلب على هذا الخطر".

ووفقا للوزارة، تم الكشف عن مقبرة واح تي في عام 2018، وهي تعتبر واحدة من أهم الاكتشافات في هذا العقد.

وتتيح التقنية التي عملت عليها شركة "ناف 3 دي" مع الوزارة، للزائر، بالدخول في دهاليز المقابر الخلابة، واكتشاف الرسمات التي تغطي الجدرات والأسقف.

ووفرت الجولة معلومات خاصة وشرحا للنقشات والرسمات داخل المقبرة، وذلك بالنقر على الرسمات المعينة.