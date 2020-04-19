ويستخدم مور، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، ممشاة بعجلات منذ أن تعرض لكسر في عظمة الفخذ وحدد لنفسه هدفا بالمشي حول حديقته مئة مرة، وهي مسافة 25 مترا، قبل عيد ميلاده المئة الذي يحل في 30 أبريل.

وحقق مور هدفه يوم الخميس.

وقال الأمير هاري في مقابلة اليوم الأحد إنه يتشرف بأنه كان فردا من أفراد الجيش الذي يضم قدامى المحاربين من أمثال مور.

وذكر هاري لخدمة بث صوتية خاصة بأفراد الجيش السابقين "أتقدم بالتهنئة لتوم. ما فعله أمر مذهل بحق. لا يتعلق الأمر فقط بما فعله بل أيضا برد فعل الناس".

وكان هدف مور في البداية جمع ألف جنيه إسترليني فقط لكن ذلك الهدف المتواضع أصبح من الماضي مع تسليط وسائل الإعلام حول العالم الضوء عليه وعلى حديقته في بيدفوردشير بوسط إنجلترا.

ومن المقرر أن يكون مور ضيف الشرف عند فتح مستشفى ميداني جديد في هاروجيت بشمال إنجلترا الأسبوع المقبل بهدف المساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مور في بيان أمس السبت "ما زلت مندهشا من كم الطيبة والكرم من الناس في بريطانيا الذين واصلوا العطاء رغم أنها أوقات ضبابية بالنسبة للكثيرين".