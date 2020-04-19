فقد أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، خلال مؤتمر صحفي السبت، أن "الزواج عبر تقنية الزوم أصبح قانونيًا الآن في نيويورك"، التي تشهد أعلى عدد للوفيات بسبب فيروس كورونا بالولايات المتحدة.



وأصدر حاكم نيويورك أمرًا تنفيذيًا يسمح للمقيمين بالولاية بالحصول على تراخيص الزواج عن بُعد، والسماح بأداء مراسم عقد القران عبر الفيديو، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأحد.



وقال كومو في إفادته الصحفية اليومية بشأن فيروس كورونا: "لا يوجد الآن أي عذر عندما يطرح السؤال بشأن الزواج"، وأضاف: "يمكنك القيام بذلك عن طريق برنامج زووم".

وفي السابق، كان يتوجب على سكان ولاية نيويورك تقديم طلب بشكل شخصي للحصول على تراخيص الزواج، لكن في ظل الإغلاق بسبب جائجة كورونا أصبح ذلك صعبا للغاية.



فقد تم إغلاق مكاتب الزواج في الولاية منذ مطلع مارس الماضي في إطار الإجراءات الوقائية وتدابير الإغلاق التي تشهدها مختلف الولايات الأميركية منذ أسابيع وحتى الآن.



وأقام الكثير من الأزواج، بالولايات المتحدة والعالم، مراسم زفافهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر تقنية "زووم" على مدار الأسابيع القليلة الماضية.



ونشر عدد كبير من الأزواج معلومات عن حفلات الزفاف الإلكترونية الخاصة بهم عبر حساباتهم في تويتر تحت وسم "زواج زووم"، بعد أن تعذر عليهم تنظيم الحفلات بحضور جمهور بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.



وتتصدر الولايات المتحدة العالم بنحو 740 ألف إصابة وأكثر من 39 ألف وفاة بفيروس كورونا، من بينها أكثر من 241 ألف إصابة و17 ألفا و671 وفاة في ولاية نيويورك لوحدها.