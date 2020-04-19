وضم عرض "عالم واحد: معا في البيت" الذي استمر ساعتين وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة والخارج مساهمات من منازلهم من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي الولايات المتحدة السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش .



وقالت ليدي غاغا: "إنني ممتنة جدا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وكل العاملين في متاجر البقالة وخدمات التوصيل والعاملين في البريد وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد جدا.



وأردفت: "هذه حقا رسالة حب صادقة لكم جميعا في كل أنحاء العالم وأتمنى أن تكون تذكرة للعطف الذي يحدث الآن".



وأشاد الحفل بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد والعاملين الآخرين.



ونظم الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة "غلوبال سيتزين" غير الربحية ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم.

واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس كورونا. وقال منظمون إن شركات ومانحين آخرين ساهموا بالفعل بنحو 150 مليون دولار.



ولم تغن بيونسيه ولكنها بعثت برسالة مصورة أشارت فيها إلى معدلات الوفاة المرتفعة بشكل غير متناسب بين الأميركيين السود بسبب كوفيد-19.



وقالت "هذا الفيروس يقتل السود بمعدل يبعث على القلق في أميركا". وحثت المشاهدين على حماية أنفسهم.



وغنى فريق رولينغ ستونز الذي ظهر في 4 أماكن منفصلة أغنية" لا يمكنك أن تحصل دائما على ما تريده" (يو كان نوت أولويز غيت وات يو وونت).



وفي إهداء لبيل ويزرز، الذي توفي قبل أسبوعين، عزف ستيفي ووندر (لين أون مي).. "اعتمد علي".

وشارك في وقت سابق يوم السبت مغنون وعازفون لموسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية من الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط من بيوتهم في الحفل، الذي تم عبر بث مباشر على مدى ست ساعات قبل الحفل الرئيسي .

وكان من بين من شاركوا المغنية الأميركية جنيفر هدسون والمغني إيسون تشان من هونغ كونغ والهندي فيشال ميشرا والمغني الإماراتي حسين الجسمي.