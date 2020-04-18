واستخدمت أول دفعة من التبرعات التي جمعت في الحملة لشراء جهاز تنفس اصطناعي لمستشفى في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلن إيسكو عن قرب وصول الدفعة الثانية والتي تتضمن 25 ألف قناع طبي قريبا، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ونشر لاعب العاصمة الإسبانية صورة مع أفراد الطاقم الطبي مثل رئيس خدمات وحدة الرعاية المركزة ومدير الإدارة ومساعدة مدير التمريض بجانب جهاز التنفس قائلا "شكرا على مساعدتكم".

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في إسبانيا قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان الدوري الإسباني ضمن البطولات التي تم إيقافها، وقبل التوقف تم لعب 27 جولة وحلّ فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.