وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر (62 عاما) بعدما توعد في منشور على حسابه في فيسبوك بأنه "سيفرغ كل مشط رصاص يملكه" في متجر بابليكس في منطقته لأن قلة من الزبائن تضع الكمامات وتلتزم بإجراءات الوقاية.

وتابع كوفنر: "هل يتطلب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟".

وأضاف "ثقوا بي، الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم".

وقال بيان للشرطة في سيربينغ، على بعد 135 كيلومترا من أورلاندو، إن "هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات كهذه".

وأضاف البيان "الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ. إنها جريمة سنأخذها دائما على محمل الجد، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن".

ويعد قانون امتلاك الأسلحة في فلوريدا الأكثر تهاونا في الولايات المتحدة التي تشهد العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية.

وأدرجت متاجر الأسلحة النارية في قائمة الخدمات الأساسية مع انتشار الوباء، وحققت مبيعاتها أرقاما قياسية منذ مارس.

ووفقا للإرشادات الفيدرالية، توصي فلوريدا باستخدام الكمامات في الأماكن العامة لمنع انتشار الفيروس.

وسجلت فلوريدا حتى الآن أكثر من 24 ألف اصابة بفيروس كورونا إضافة إلى 680 وفاة.

ووجهت الشرطة إلى كوفنر الاتهام بالتهديد بتنفيذ إطلاق نار جماعي، لكن تم الإفراج عنه لاحقا بكفالة بلغت 30 ألف دولار ومصادرة أسلحته، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.