وعلّق الرجل ملصقا يحمل صورته على أعمدة الإنارة في الشوراع وبعض الأشجار قرب سنترال بارك في مدينة نيويورك، قال فيه إنه يبحث عن فتاة "خالية من الجراثيم".

وكتب الرجل عن نفسه في الملصق أنه "سليم وجذاب ولديه وظيفة جيدة وفي مطلع الثلاثينات من العمر"، وأضاف أنه يبحث عن فتاة "خالية من الجراثيم ولائقة صحيا ومناسبة ونظيفة ومهتمة".

وبينما بدت طريقة الرجل للكثيرين غريبة في التعرف على شريك حياته، فإنه يقول إنه يقول إنها الطريقة "الأنجع" للبحث عن الفتاة التي يريدها مقارنة مع مواقع المواقع على الإنترنت.

وتمكنت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية من الوصول إلى الرجل "الغامض" الذي يقف وراء هذه الملصقات من أجل طلب المزيد من المعلومات بشأن ما قام به.

وقال الرجل، الذي اكتفى بالتعريف عن نفسه باسم "براد"، إنه ابتكر هذه الفكرة للبحث عن شريك له، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "أنا عازب، ومنذ بدء الإغلاق وأنا أتساءل: كيف ومتى سيكون من الممكن العثور على شريك مناسب؟ لقد جعل التباعد الاجتماعي أي لقاء أمرا صعبا للغاية".

وتابع: "جميع الناس الآن يختبؤون خلف الأقنعة الواقية، وهذا وضع لا يمكن تجاوزه بسهولة. هذا ليس وقتا للمواعدة العادية أو العلاقات الجماعية، لذلك أسعى إلى علاقة تكون دائمة في هذه الظروف الصعبة".

وأوضح براد أنه تعمد تعليق الملصقات على أطراف المسارات المخصصة للجري في المدينة، لأنه يريد الارتباط بفتاة ذات لياقة عالية، خصوصا أنه شغوف جدا ببمارسة الرياضة.

وأكد الرجل للصحيفة أن الكثير من الفتيات تواصلن بالفعل معه عبر بريده الإلكتروني المدون في الملصق الرسائل وأبدين استعدادا للقائه والتعرف عليه عن قرب.