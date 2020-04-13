وتحت أعين السكان المبتهجين الذين خرجوا إلى شرفات مبان في حي سان فرانسيسكو، أدت الشرطة لمدة عشرين دقيقة العديد من الأغاني بما فيها "أمور إي كونترول" و"باتريا " للفنان البنمي روبين بلاديس، إضافة إلى "كولور إسبيرانزا" للأرجنتيني دييغو توريس و"وي آر ذي تشامبينز" لفرقة الروك البريطانية "كوين".

ورقص المشاهدون الذين حمل بعضهم أعلام بنما على شرفاتهم على أنغام أغاني الشرطة.

وقال مفوض الشرطة فيليبي كروز لوكالة فرانس برس: "هناك معايير يتعين علينا جميعا مراعاتها، السكان في شققهم في مساحة ضيقة ونحن نحاول أن نجلب لهم القليل من السعادة والفرح والأمل والإيمان".

وأضاف: "سنواصل القيام بذلك في نهاية كل أسبوع حتى نقضي على فيروس كورونا بدلا من أن يقضي علينا".

وتشير أحدث الأرقام الرسمية في بنما إلى تسجيل 3400 إصابة بكوفيد 19 من بينها 87 حالة وفاة.

وبهدف الحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، فرضت الحكومة تدابير عزل صارمة.