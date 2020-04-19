وغيّر فيروس كورونا المستجد الخريطة الرمضانية للأعمال الدرامية، إذ أجبر الكثير من المسلسلات على الانسحاب، فيما دفع القائمين على أعمال أخرى، إلى الإسراع في تصوير المشاهد المتبقية، في ظل إجراءات وقائية مشددة، أو وقف التصوير بشكل مؤقت.

وجاء انسحاب بعض المسلسلات، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها عدم تمكن القائمين عليها من السفر لتصوير مشاهد، بسبب قرارات الإغلاق ومنع السفر التي فرضتها الكثير من دول العالم، مما أثر سلبا على أحداث العمل الدرامي.

كما أن استمرار تصوير المشاهد الخارجية في البلد نفسها، دون الحاجة للسفر، لم يكن ممكنا أيضا، بسبب حظر التجول الذي فرضته السلطات، كما هو الحال في مصر حيث يجري تصوير معظم الأعمال الدرامية.

ومن المسلسلات التي انسحبت من السباق الرمضاني لعام 2020، "خيط حرير" للفنانة المصرية مي عز الدين، التي يشاركها بطولته محمود عبد المغني وأحمد خليل وسوسن بدر ومي سليم، وآخرون.

وبرر القائمون على العمل قرار الانسحاب، نظرا "لضيق الوقت"، خاصة في ظل التوقف عن التصوير بسبب كورونا.

كما خرج مسلسل "القاهرة كابول" للفنان المصري طارق لطفي، من الموسم الرمضاني، بسبب وباء "كوفيد-19"، وذلك لأن الحلقات الأولى من المسلسل تتطلب السفر لتصوير مشاهد أساسية، وفق تصريحات صحفية للطفي.

وفي الوقت الذي خرجت فيه مسلسلات بشكل أكيد من السباق، لا يزال مصير أخرى غير واضح، وإن كانت المؤشرات تؤكد على انسحابها هي أيضا، مثل مسلسل النجم المصري أحمد عز، ومسلسل آخر للمغنية والممثلة اللبنانية هيفاء وهبي.

واضطر صناع مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يقوم عز ببطولته، إلى جانب هند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وماجدة زكي، إلى التوقف عن التصوير بسبب حظر التجول المفروض، مما أثر على تصوير المشاهد الخارجية.

وكان من المفترض استئناف تصوير المسلسل في مطلع إبريل الجاري، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أنه لن يلحق بشهر رمضان. ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بذلك.

وكحال مسلسل عز، يواجه مسلسل "أسود فاتح" لهيفاء وهبي أزمة بعد أن توقف التصوير بسبب تفشي وباء كورونا في لبنان، وانتظار القائمين عليه للحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة اللبنانية لاستكمال تصوير مشاهده.

ولا يزال من غير الواضح أيضا ما إذا كان المسلسل سيلحق بالموسم المنتظر. ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار.

مسلسلات "في السباق"

أما فيما يتعلق بالأعمال التي تمكن صناعها من الانتهاء من تصوير الحلقات المطلوبة لدخول السباق الرمضاني، فهناك عدد من المسلسلات التي بدأت إعلاناتها بالظهور بالفعل على شاشات قنوات تلفزيونية.

أبرز هذه الأعمال، هو المسلسل المنتظر "فلانتينو" "للزعيم" عادل إمام، الذي كان قد تأجل عرضه في رمضان 2019، ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، و"الاختيار" لـأمير كرارة وأحمد العوضي.

كما ستعرض مسلسلات "البرنس" للفنان محمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، و "فرصة تانية" للممثلة ياسمين صبري، و"ليه لا" لأمينة خليل، وهو عمل درامي يتكون من 15 حلقة.

ومن الأعمال المنتظرة أيضا، مسلسل "سكر زيادة" للفنانتان المخضرمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي، الذي كان يحمل اسم "نساء من ذهب" قبل أن يتم تغييره.

وسيحظى المشاهدون في رمضان أيضا بفرصة متابعة مسلسل "الفتوة" لـياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر، و"لما كنا صغيرين" لمحمود حميدة وريهام حجاج وخالد النبوي، و"ليالينا ٨٠"لغادة عادل وإياد نصار، و"ونحب تاني ليه؟" لشريف منير وياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

وستظهر أيضا الممثلة المصرية نيللي كريم والممثل آسر ياسين في مسلسل "100 وش"، الذي تأجل عرضه في رمضان الماضي، وهو عمل كوميدي بعيد عن الأدوار الدرامية التي اعتادت كريم تقديمها في المسلسلات.

وفي مجال الكوميديا أيضا، سيطل نجما "مسرح مصر"، علي ربيع ومصطفى خاطر في مسلسل يحمل اسم "عمر ودياب"، فيما سيظهر زميلاهما في المسرح، حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس " في مسلسل "اتنين في الصندوق".

وسيحظى محبو الفكاهة أيضا بفرصة لمشاهدة مسلسل "رجالة البيت"، للممثلين أحمد فهمي وأكرم حسني، بالإضافة إلى مسلسل "يا أنا يا جدو"، من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبري.