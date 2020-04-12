وانتشر وسم "من تظن نفسك؟" بعد أن نشر شينزو آبي مقطع فيديو، على حسابه على تويتر، يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي الشاي ويقرأ، مرفقا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.

ومع انتشار وسم "من تظن نفسك؟"، الذي أصبح من أكثر الوسوم تداولا على تويتر، قال المستخدمون إن رسالة رئيس الوزراء الياباني تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

وكتب أحد مستخدمي تويتر متسائلا "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف لا يسع المرء إلا أن يتساءل ’من تظن نفسك؟"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

غير أن مستخدمين آخرين لتويتر دافعوا عن رئيس وزراء اليابان، وقالوا إن من حقه أيضا الحصول على وقت دون عمل.

وحظيت تغريدة آبي بأكثر من 20 ألف تعليق و77 ألف إعادة تغريد و276 ألف إعجاب.

ويعتقد أن لقطة الفيديو التي نشرها آبي لنفسه جاءت استجابة لمقطع فيديو نشره الموسيقي الشهير جين هوشينو وظهر فيه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيا الناس للانضمام إليه.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في اليابان، أمس السبت، تخطت 6000 آلاف إصابة بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وارتفع العدد يوم الأحد، بحسب مرصد جامعة جونز هوبكنز لرصد وتتبع وباء كوفيد-19، إلى 6748 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 108 حالات وفاة.



