فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشره شاب من مدينة برايتون في ولاية واشنطن الأميركية يظهر فيها كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضلة من أحد محال "ماكدونالدز"، والذي يبعد عن منزله مسافة طويلة، وبالتالي لا يستطيع الوصول إليه بسبب حظر التجول الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وفي سبيل الحصول على غايته استخدم ذلك الشاب "المدمن" على القهوة طائرة درونز صغيرة مجهزة بكاميرا وسلة صغيرة، وأطلقها لتصل إلى هدفها المنشود خلال دقائق، وهناك كان ينتظرها أحد العمال ليضع في السلة كوب القهوة الساخن.

وبعد أن أطمأن الشاب إلى ثبات الكوب في سلة الطائرة الصغيرة، بادر إلى إعادتها، في طريقة لاقت أعجاب الكثير من زوار المواقع الاجتماعية لما فيها من طرافة وغرابة.