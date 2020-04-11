وذكرت صحيفة "ذا صن"، السبت، أن الأرنب لويس ابن داريوس يبلغ طوله حاليا 4.1 أقدام (1.25 4مترا) بينما يبلغ طول والده 4.3 أقدام (1.31مترا)، مما يعني أن الابن لديه فرصة قوية ليدخل موسوعة غينيس بعد 6 أشهر كأضخم وأطول أرنب في العالم.

وقد استطاع الأب داريوس أن يحتفظ برقمه القياسي منذ عشر سنوات تقريبا، علما أن الطول المعتاد لفصيلة الأرنب القاري لا يتجاوز عادة 1.21 مترا.

وحاليا تملك الابنة ديزي رقما قياسيا تتفوق فيه على الوالد داريوس، إذ أن ذيله يبلغ طوله 17 سم، وهو أطول ذيل أرنب في العالم.

وتقول صاحبة الأرانب العملاقة أنيت إدواردز (69 عاما) من ستولتون ببريطانيا، إنها تنفق 5 آلاف جنيه استرليني لإطعام داربوس وعائلته، إذ تقدم لهم 700 تفاحة وأكثر من 2000 جزرة سنويا بالإضافة إلى وعاء طعام يومي.

وتعيش أسرة الأرانب العملاقة في الحديقة الخلفية لمنزل المربية العجوز، التي اضطرت لتوفير منازل خاصة بالكلاب للإيواء أرانبها الكبيرة.