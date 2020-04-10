وأوضح رئيس تجمع بلديات جبل (تشرفين) بمحافظة فالدأوست ماركو فيزان،الجمعة، أن سيدة معمرة تدعى جوزبينا ب. المولودة بتاريخ 12 أغسطس 1916 تعافت من الفيروس التاجي بعد ان كشفت نتيجة الاختبار التي اجريت لها قبل يومين خلوها من فيروس كورونا.

وقال المسؤول المحلي في المنطقة الجبلية على الحدود السويسرية أن المعمرة التي تعافت تنتظر نتيجة مسحة تأكيدية.

وأشار إلى تعافي ثلاث حالات أخرى على الأقل من بين أكثر من 30 مسنا داخل منتجع بونتي الذي يخضع للحجر الصحي منذ 25 يوما.

وتسجل إيطاليا اكبر عدد وفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم إذ ارتفع حتى مساء أمس الخميس الى 18279 متوفيا، فيما بلغ المجموع الكلي لحالات العدوى المسجلة منذ بداية الوباء 143626 إصابة، تماثل منهم 28470 مصابا منهم للشفاء.