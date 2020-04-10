والفنان الراحل هو مواليد بلدة صفورية قضاء صفد في فلسطين، حيث لجأ مع أهله إلى سوريا بعد النكبة عام 1948.



وبدأ الراحل العمل في المسرح عام 1954 في مدارس دمشق الابتدائية، ومنها إلى االمرحلة الإعدادية، لتستمر هذه المسيرة حتى رحليه.

ومن أعماله السينمائية ”الأبطال يولدون مرتين في عام 1977“ و ”صهيل الجهات- 1993“ و ”بستان الموت-2001“ و ”زهر الرمان-2001“ و ”دمشق تتكلم-2008“ ”الأمانة-2009“ و ”موكب الليمون -2011“



ومن أعماله التلفزيونية ”شقف العالم، عطر الشام، خاتون، طوق البنات، البحث عن صلاح الدين، وداعًا زمن الصمت، رايات الحق، وجه العدالة، خالد بن الوليد، المسلوب، البواسل، آباء وأمهات، تل الصوان، الثريا، شتاء ساخن“ وغيرها الكثير.

وشارك مع العديد من الفرق المسرحية منها ”الفرقة السورية للتمثيل ، نادي الأزبكية ، النوادي التي كانت تابعة لوكالة الغوث في المخيمات الفلسطينية، وفرقة المسرح الوطني الفلسطيني“.

وكان الفنان الراحل سجل علامات فارقة، ولاسيما في المسلسلات التاريخية التي شارك في العشرات منها، ولعل أبرزها مسلسل "الجوارح" الذي لعب فيه دور ابن الرومية، الحكواتي بصوته الجهوري وأدائه المميز.









