ووثق أحد الأطباء في المستشفى مشهد لا يوصف، حيث استقبل الطاقم الطبي إعلان خروج السويدية المصابة وشفائها من فيروس كورونا بفرحة كبيرة.

وقام طاقم التمريض باحتضان المواطنة السويدية وتقبيلها للتعبير عن فرحتهم.

ونشرت السائحة السويدية عبر صفحتها على فيسبوك، منشورا روت به تجربتها مع مستشفى العجمي والمعاملة الجيدة التي تلقتها من الأطباء، ووجهت لهم الشكر ولطاقم التمريض، والذين حرصوا على توديعها بالغناء والزغاريد تعبيرا عن سعادتهم بشفائها واستكمالها مرحلة النقاهة في منزلها بعد قضائها 22 يوما بالمستشفى، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع عن حالات الإصابة التي تم تسجيلها الثلاثاء وبلغت 128 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 103.

وأفاد البيان بخروج 29 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجوال الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيف حظر التجوال الجزئي ساعة بحيث يبدأ من الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) حتى السادسة صباحا.

ومددت الحكومة أيضا إغلاق المدارس والجامعات، كما تقرر استمرار إغلاق المقاهي والمتاجر والمراكز التجارية مساء وفي عطلة نهاية الأسبوع.

واتخذت مصر، مثل غيرها من بلدان العالم، إجراءات للحد من تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد.