وقالت حديقة الحيوان في بيان صحفي إن تحاليل أنثى النمر، البالغة من العمر 4 سنوات، ثبت أنها إيجابية للفيروس الفتاك، وذلك بعدما لوحظ معاناتها من سعال جاف.

لكن حديقة الحيوان توقعت أن تتعافى نادية، بحسب ما أورد موقع "سي إن إن"، الأحد.

وتم أخذ عينات من نادية واختبارها، بعد أن ظهرت عليها، مع 5 نمور وأسود أخرى في حديقة الحيوانات، أعراض مشكلات بالجهاز التنفسي، بيد أن تلك الأعراض لم تظهر، حتى الأن، على حيوانات أخرى.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيتطور مرض كوفيد-19 عند "القطط الكبيرة" أو الأسود والنمور والفهود، لأن أنواع الحيوانات المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، لكن الحديقة أكدت "أننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع التعافي الكامل".

وبحسب ما أوردت "سي إن إن" عن مصادر من الحديقة فقد نقل موظف مصاب بكورونا "لم تبد عليه أعراض المرض" الفيروس إلى "نادية" خلال رعايتها. وقد تم إغلاق حديقة حيوان برونكس أمام الجمهور منذ 16 مارس.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن أي شخص مصاب بفيروس كورونا ينصح بتقليل التعامل مع الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، وذلك حتى يتسنى معرفة المزيد من المعلومات عن الفيروس الخطير.