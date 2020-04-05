فقد تجمع 30 شخصا للمشاركة في حفلة تضمنت أنجح أغنيات الفرقة البريطانية الشهيرة أمام حديقة أمامية لمنزل في منطقة راسون الساحلية جنوب مدينة نيويورك بثت مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استدعيت الشرطة لوقف التجمع إلا أن الأمر لم يرق للمشاركين.

وقالت شرطة المدينة عبر "فيسبوك"، "عندما أبلغنا الجميع أن عليهم المغادرة تعرضنا للشتائم".

وطلب عناصر الشرطة من أعضاء الفرقة وقف العزف فيما كانوا يؤدون أغنية "ويش يو وير هير" الشهيرة للفرقة والعائدة للعام 1975، وهي غالبا ما تبث عندما يكون بعض الأصدقاء غائبين.

وكتبت الشرطة: "لا تسمح شرطة راموسن بتعكير فرحة أي شخص لكن نتحمل جميعا مسؤولية التعامل مع هذه الجائحة بجدية واحترام التباعد الاجتماعي".

وكان حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي أمر المواطنين بملازمة المنازل وإغلاق الشركات غير الأساسية حتى إشعار آخر الشهر الماضي.

وقد اضطر للتدخل مرات عدة للتنديد بعدم احترام الإجراءات وغرد الأسبوع الماضي "لا لحفلات (كورونا) فهي خطرة وسخيفة وغير قانونية".